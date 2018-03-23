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Савченко освободили из-под стражи
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Савченко освободили из-под стражи 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Надежду Савченко освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает УНИАН.
РИА Новости: последние новости
В Киеве арестовали Савченко СМИ сообщили об обыске в городе, где жил совершивший атаки на юге Франции Мособлсуд отправил в колонию на срок до 18 лет "черных риелторов"
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