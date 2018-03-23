Двух участковых и троих мигрантов подозревают в убийстве пенсионеров

Двое сотрудников полиции и трое уроженцев Узбекистана подозреваются в убийстве после пропажи без вести двух столичных пенсионеров.

В ноябре 2017 года следователи возбудили уголовное дело об убийстве пожилого мужчины, проживавшего в доме на шоссе Энтузиастов. Пенсионер пропал летом того же года. Предполагется, что к его исчезновению причастны двое участковых уполномоченных столичного ОВД «Лефортово», а также трое мигрантов.

"В феврале 2018 года один из полицейских явился с повинной и рассказал об известных ему обстоятельствах исчезновения другого пожилого гражданина, а также сообщил, что причастен к мошенническим действиям с квартирой этого человека", — цитирует собеседника Агентство «Москва»

Источник в правоохранительных органах уточнил, что полицейский находится в СИЗО , его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Участковый активно сотрудничает со следствием.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице заявили, что сотрудника уволят из полиции по отрицательным мотивам. Он понесет наказание, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Источник агентства добавил, что к участковому в начале 2017 года обратился коллега из ОВД «Лефортово», который сообщил об имеющейся у него на примете в Юрьевском переулке квартире. Жилплощадью владел одинокий пенсионер. Он предложил найти людей, способных переоформить эту недвижимость и вывезти хозяина за пределы столичного региона. Участковый согласился участвовать в преступном замысле и договорился уроженцем Узбекистана, которому передал документы на квартиру. Мигрант должен был поучить долю денег от продажи жилплощади.

Через несколько месяцев мигрант сообщил о переоформлении квартиры. Кроме того, двое его знакомых должны были вывезти прежнего владельца недвижимости из столицы. По словам участкового, он ничего не знает о судьбе пенсионера. Следователи установили, что пожилого мужчину зарегистрировали в Липецкой области , однако по факту он там не проживает.

За продажу квартиры в Юрьевском переулке группа получила примерно 5,5 миллиона рублей. В дальнейшем выяснилось, что приезжие из Узбекистана также причастны к исчезновению пенсионера с шоссе Энтузиастов, пропавшего летом 2017 года.

Следователи продолжают собирать улики, устанавливается местонахождение троих подозреваемых уроженцев Узбекистана. Второй сотрудник МВД, причастный к преступлению, был задержан в январе 2018 года. Его также подозревают в вымогательстве.