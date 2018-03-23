Организатора взрыва в метро в Лондоне приговорили к пожизненному заключению

Мужчина также осужден за покушение на убийство 51 пассажира метро.

Пятнадцатого сентября прошлого года в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в 2017 году.

Восемнадцатилетний Али ранее заявил, что невиновен по обоим пунктам обвинения: Али обвинялся в попытке убийства и в использовании химического вещества для взрыва с целью убийства.