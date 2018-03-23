Столичные полицейские задержали мошенника

Полицейские задержали москвича, который мошенническим способом пытался получить с директора клуба 30 миллионов рублей.

«В середине марта», — сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах — «35-летний житель столицы обратился к гендиректору клуба на Болотной набережной с предложением помочь прекратить проверку клуба, которую проводит отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному округу столичного ГУ МВД. За свои „услуги“ злоумышленник потребовал 30 миллионов рублей. Догадываясь, что подозреваемый — мошенник, не имеющий возможности повлиять на ход проверки, гендиректор обратился в полицию. Таким образом, он стал участником оперативного эксперимента», — рассказал собеседник агентства.

Передача первой части взятки произошла в одном из ресторанов на Краснопресненской набережной. После передачи 5 миллионов рублей сотрудники полиции тут же задержали злоумышленника. В отношении задержанного и его неустановленных сообщников возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.