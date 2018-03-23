Четверо фигурантов дела о подрыве саратовских полицейских заключены под стражу 

Напомним, вечером 21 марта сотрудники правоохранительных органов прибыли на место в 10 км от села Красный Яр Энгельсского района, чтобы получить информацию об одном из преступлений, предположительно, об убийстве саратовского бизнесмена Джейхуна Джафарова. Информаторы на встречу не явились, но на месте стражи порядка нашли ноутбук. Когда они приблизились к нему, раздался хлопок. В результате один сотрудник полиции и один боец СОБРа были ранены. Уголовное дело возбуждено по статьям «покушение на убийство» и «незаконный оборот взрывчатых веществ». На данный момент по подозрению в совершении преступления задержаны четверо. Ранее уже сообщалось о том, что под стражу заключен 31-летний Михаил Силенко. Кроме того, ближайшие 2 месяца в СИЗО проведет его 55-летний отец Роман Силенко, которому отводят роль руководителя группировки. Как сообщает «Взгляд-Инфо», на суде представитель следствия заявил, что Силенко-старший якобы признался в причастности к трем громким убийствам — Джафарова, бывшего прокурора Максима Стадника и байкеров Тарасовых. Однако сам задержанный отказался от признания, сказав, что он было получено «под давлением». Двумя другими фигурантами, по данным издания, являются 42-летняя Юлия Быстрова и 39-летний Алексей Клусов. Фигуранты дела являлись сотрудниками частной охранной организации. Суд удовлетворил ходатайства следователя и отправил всех четверых под стражу на 2 мес. «Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд экспертиз», — сообщили в региональном СУ СКР. В ведомстве уточнили, что пока дела о покушении на полицейских и об убийствах в одно производство не объединялись.