В Нижегородской области задержан один из руководителей районных лесничеств

Подозреваемый требовал незаконное денежное вознаграждение с индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовками на территории лесничества, за общее покровительство и помощь в оформлении необходимой рабочей документации.

Противоправные действия злоумышленника пресечены в ходе совместных действий оперативными сотрудниками 5 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области , оперативниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Тоншаевскому району и следователями Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области..

В рабочем кабинете в п. Пижма Тоншаевского района после получения от предпринимателя 180000 рублей задержан один из руководителей районного лесничества Нижегородской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

За данное противоправное деяние может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.