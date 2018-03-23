У жителя Владикавказа в московском «Экспоцентре» украли 15 тысяч евро

Москве у приехавшего из Владикавказа посетителя «Экспоцентра» украли из сумки 15 тысяч евро. Предполагаемых похитителей задержали в течение суток.

Днем 20 марта в московскую полицию обратился 50-летний житель Владикавказа. Он рассказал, что в здании «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной из его сумки кто-то похитил 15 тысяч евро (сумму, эквивалентную более чем 1 миллиону рублей).

На следующий день сотрудники полиции задержали предполагаемых злоумышленников на проспекте Мира. Ими оказались 53-летний житель Калуги и 44-летняя пермячка, сообщает агентство «Москва»

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).