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У жителя Владикавказа в московском «Экспоцентре» украли 15 тысяч евро
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У жителя Владикавказа в московском «Экспоцентре» украли 15 тысяч евро 

«Это Кавказ» 38 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Москве у приехавшего из Владикавказа посетителя «Экспоцентра» украли из сумки 15 тысяч евро. Предполагаемых похитителей задержали в течение суток.
Днем 20 марта в московскую полицию обратился 50-летний житель Владикавказа. Он рассказал, что в здании «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной из его сумки кто-то похитил 15 тысяч евро (сумму, эквивалентную более чем 1 миллиону рублей).
На следующий день сотрудники полиции задержали предполагаемых злоумышленников на проспекте Мира. Ими оказались 53-летний житель Калуги и 44-летняя пермячка, сообщает агентство «Москва».
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
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