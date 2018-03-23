В Жуковском задержали местного жителя по подозрению в краже украшений на 90 тыс. руб

Сотрудники полиции в подмосковном Жуковском задержали местного жителя, подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму 90 тысяч рублей, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный похитил из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Жуковского, ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть ранее судимый 38-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.