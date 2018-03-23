В ливенском магазине нашли 56 бутылок опасного алкоголя

Орловский СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении одной из жительниц Ливенского района.

Женщине вменяют хранение и продажу продукции, которая не отвечает требованиям безопасности. Она держала в магазине 56 бутылок спиртосодержащей продукции, которая может повредить здоровью. 12 января 2018 года был установлен факт продажи зелья. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Отметим, санкции статьи 238 УК РФ по части 1 предполагают наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, лишения свободы до двух лет.