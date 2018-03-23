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Двух участковых из ОВД «Лефортово» и трех мигрантов подозревают в убийстве пенсионеров из-за квартир
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Двух участковых из ОВД «Лефортово» и трех мигрантов подозревают в убийстве пенсионеров из-за квартир 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Двое сотрудников полиции и трое уроженцев Узбекистана стали фигурантами уголовного дела об убийстве, возбужденного 21 марта по факту пропажи без вести двух столичных пенсионеров. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, в ноябре 2017 г. следователи возбудили уголовное дело об убийстве пожилого мужчины, пропавшего летом того же года. Было установлено, что к исчезновению пенсионера, проживавшего на шоссе Энтузиастов, причастны двое участковых уполномоченных столичного ОВД «Лефортово», а также трое уроженцев Узбекистана.
«В феврале 2018 г. один из полицейских явился с повинной и рассказал об известных ему обстоятельствах исчезновения другого пожилого гражданина, а также сообщил, что причастен к мошенническим действиям с квартирой этого человека. На данный момент сотрудник внутренних органов находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — пояснил источник, добавив, что участковый активно сотрудничает со следствием.
Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице, этого сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание, установленное действующим законодательством. Руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
По словам источника, участковый заявил, что в начале 2017 г. к нему обратился коллега из ОВД «Лефортово», который сообщил об имеющейся у него на примете в Юрьевском пер. квартире с одиноким хозяином-пенсионером. Коллега попросил найти людей, которые помогли бы переоформить эту недвижимость и вывезти хозяина за пределы столичного региона. Участковый согласился помочь и вступил в сговор с уроженцем Узбекистана, которому передал документы на квартиру, пообещав поделить прибыль от ее продажи.
Спустя несколько месяцев последний связался с участковым и сообщил о переоформлении жилья в Юрьевском пер., а также предупредил, что двое его знакомых вывезут прежнего хозяина из Москвы. Участковый утверждает, что до сих пор не знает, что случилось с хозяином данной квартиры. Следователи установили, что пенсионера зарегистрировали в Липецкой области, однако по факту он там не проживает.
Квартира в Юрьевском пер. была продана примерно за 5,5 млн руб., деньги поделены между сообщниками. В дальнейшем выяснилось, что приезжие из Узбекистана также причастны к исчезновению пенсионера с шоссе Энтузиастов, пропавшего летом 2017 г.
«Таким образом, у следствия имеются основания полагать, что пятеро подозреваемых причастны как минимум к двум мошенничествам с квартирами пожилых людей и их убийствам», — пояснил источник.
В настоящее время ведется сбор улик и устанавливается местонахождение троих подозреваемых уроженцев Узбекистана. Как уточнил источник, второй участковый ОВД «Лефортово», предложивший завладеть квартирой в Юрьевском пер., был задержан в январе 2018 г. по подозрению в вымогательстве.
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