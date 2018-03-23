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Экс-главу миграционной службы по Алтайскому краю арестовали за взятку
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Экс-главу миграционной службы по Алтайскому краю арестовали за взятку 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
За взятку арестован экс-глава миграционной службы по Алтайскому краю Жданов — СК РФ
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Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества Сенатор назвал обвинения в адрес Слуцкого политическим заказом Мособлсуд отправил в колонию на срок до 18 лет "черных риелторов"
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