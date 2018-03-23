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Экс-главу миграционной службы по Алтайскому краю арестовали за взятку
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Экс-главу миграционной службы по Алтайскому краю арестовали за взятку
РИА Новости
58 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
За взятку арестован экс-глава миграционной службы по
Алтайскому краю
Жданов —
СК РФ
РИА Новости
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