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Эксперт: Человек Ляшко придумал, как скрыть преступления властей
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Эксперт: Человек Ляшко придумал, как скрыть преступления властей 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины Алексей Баганец, передает LB.ua.
«Когда я впервые прочитал этот законопроект (Лозового — ред.), я сделал вывод, что он направлен на то, чтобы прежде всего ограничить возможности правоохранительных органов раскрывать наиболее тяжкие преступления, совершенные в сфере экономики, связанные с коррупцией и совершенные в наиболее агрессивных формах, то есть в составе организованных групп и преступных организаций. Это преступления, связанные с выводом средств и имущества за границу, преступления, связанные с банковской системой и так далее. То есть это те преступления, которые может у нас совершать четко ограниченное количество людей во власти», — рассказал Баганец.
Он заявил, что удивлен пунктом поправки, которым следователь обязывается считать сроки расследования с момента регистрации уголовного производства. Кроме того, он недоволен ограничением срока расследований.
Он также выразил уверенность, что «поправки Лозового» обязывают следователей и прокуроров не расследовать преступления, а соблюдать процедуры.
Ранее Андрей Лозовой внес поправки в законодательство Украины, согласно которым для уголовного проступка предусматривается срок в два месяца предварительного расследования, три месяца — для преступлений небольшой и средней тяжести, для тяжких и особо тяжких преступлений — шесть месяцев. По истечению сроков если вину человека не доказали, его нужно отпустить.
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