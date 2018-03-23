Эксперт: Человек Ляшко придумал, как скрыть преступления властей

Об этом заявил бывший замгенпрокурора Украины Алексей Баганец, передает LB.ua.

«Когда я впервые прочитал этот законопроект ( Лозового — ред.), я сделал вывод, что он направлен на то, чтобы прежде всего ограничить возможности правоохранительных органов раскрывать наиболее тяжкие преступления, совершенные в сфере экономики, связанные с коррупцией и совершенные в наиболее агрессивных формах, то есть в составе организованных групп и преступных организаций. Это преступления, связанные с выводом средств и имущества за границу, преступления, связанные с банковской системой и так далее. То есть это те преступления, которые может у нас совершать четко ограниченное количество людей во власти», — рассказал Баганец.

Он заявил, что удивлен пунктом поправки, которым следователь обязывается считать сроки расследования с момента регистрации уголовного производства. Кроме того, он недоволен ограничением срока расследований.

Он также выразил уверенность, что «поправки Лозового» обязывают следователей и прокуроров не расследовать преступления, а соблюдать процедуры.

Ранее Андрей Лозовой внес поправки в законодательство Украины, согласно которым для уголовного проступка предусматривается срок в два месяца предварительного расследования, три месяца — для преступлений небольшой и средней тяжести, для тяжких и особо тяжких преступлений — шесть месяцев. По истечению сроков если вину человека не доказали, его нужно отпустить.