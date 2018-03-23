Серию эпизодов интернет-мошенничества раскрыли на Дону

Серию эпизодов интернет-мошенничества раскрыли полицейские в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлениях подозреваются 25-летние мужчина и женщина.

Как выяснили полицейские, подозреваемые создали в одной из соцсетей интернет-магазин женской одежды.

Заинтересовавшиеся товарами пользователи переводили на банковские карты владельцев магазина плату за товары, после чего те обналичивали деньги, а покупателей блокировали, не отправив им купленные вещи.

Общая сумма ущерба от преступлений превысила 200 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).