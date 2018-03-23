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Подозреваемого в разбое задержали в центре Москвы
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Подозреваемого в разбое задержали в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции в центре Москвы задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.
В дежурную часть ОМВД России по Красносельскому району со службы «02» поступила информация о разбое.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в подъезде одного из жилых домов в 1-м Красносельском переулке совершил нападение на 59-летнюю жительницу столицы. Ударив потерпевшую молотком по голове, он похитил принадлежащий ей пакет с личными вещами и скрылся», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый — 31-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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