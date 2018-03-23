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На севере Москвы избили мужчину и угнали его иномарку за 1,2 млн руб
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На севере Москвы избили мужчину и угнали его иномарку за 1,2 млн руб 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Госавтоинспекции столицы остановили на МКАД женщину на автомобиле, который ранее угнали у мужчины на севере города, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, ранее в ОМВД поступило заявление об угоне автомобиля Mercedes-Benz у женщины. Было установлено, что на улице Садовая-Сухаревская, дом 16, неизвестные избили ее мужа, похитили автомобиль и скрылись. Материальный ущерб составил около 1,2 миллиона рублей.
«По адресу: 65-й километр МКАД, сотрудниками ДПС ГИБДД на спецтрассе была остановлена автомашина Mercedes-Benz под управлением женщины 1991 года рождения, которая пояснила, что данную автомашину законно приобрела 7 ноября в автосалоне по адресу: Московская область, Химки, Ленинградское шоссе, дом 23», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.
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