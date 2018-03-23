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Нарушителя миграционного законодательства задержали в Западном Дегунине
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Нарушителя миграционного законодательства задержали в Западном Дегунине 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Местного жителя по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан задержал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Западное Дегунино. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— Как установил полицейский, 32-летний москвич за материальное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на Ангарской улице 31 иностранного гражданина, заведомо зная, что проживать они там не будут, — уточнил источник.
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (то)
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