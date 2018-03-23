Нарушителя миграционного законодательства задержали в Западном Дегунине

Местного жителя по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан задержал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Западное Дегунино. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— Как установил полицейский, 32-летний москвич за материальное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на Ангарской улице 31 иностранного гражданина, заведомо зная, что проживать они там не будут, — уточнил источник.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. (то)