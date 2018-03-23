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СК завершил расследование дела о превышении полномочий экс-полицейским в Беслане
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СК завершил расследование дела о превышении полномочий экс-полицейским в Беслане 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование дела бывшего полицейского, обвиняемого в превышении полномочий, а именно — стрельбе в сторону сотрудника аэропорта Владикавказ в Беслане. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления.
По версии следствия, в апреле 2017 года подозреваемый, который в тот момент находился при исполнении должностных обязанностей, на перроне поссорился с сотрудником аэропорта. Полицейский несколько раз ударил оппонента рукой, затем по меньшей мере пять раз выстрелил в его сторону из пистолета, после чего скрылся.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего бывшего инспектора отделения по досмотру ЛОП в аэропорту Владикавказ Владикавказского ЛО МВД России на транспорте. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и его последующего направления в суд", — говорится в сообщении.
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