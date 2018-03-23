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В Адыгее перед судом предстанет обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере
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В Адыгее перед судом предстанет обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Следственным управлением МВД по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Краснодарского края.
Основанием для принятия процессуального решения послужили результаты мероприятий, инициированных оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Майкопу.
Сыщики располагали информаций о том, что молодой человек планирует осуществить на территории республиканского центра сбыт запрещенных веществ бесконтактным способом.
После необходимых подготовительных мероприятий подозреваемого задержали. К этому времени он успел сделать закладки с запрещенными к обороту веществами «соль» и «спайс».
При обыске на съемной квартире оперативники обнаружили несколько свертков с наркотиками, а также приспособления для их фасовки. По заключению экспертов-криминалистов, общий вес изъятой партии составил более 500 граммов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании его фигуранту меры пресечения в виде ареста.
Выяснилось, что он приобрел запрещенные вещества на территории одного из соседних субъектов. В Адыгее парень планировал наладить реализацию мелкими партиями, однако стражи правопорядка своевременно пресекли эту деятельность.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд.
За данное деяние предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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