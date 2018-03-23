В Кемеровской области будут судить участников организованной группы по обвинению в кражах, грабежах и вымогательстве

Следователем ГСУ Главного управления МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 7 жителей Новокузнецка . Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» (5 эпизодов), ч. 2 и ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (2 эпизода), а также ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

В январе 2017 года в полицию за помощью обратились 3 местных жителя, которые сообщили, что на них напали неизвестные. На трассе злоумышленники блокировали их машину, затем вывезли на угольный карьер, где избили и, угрожая оружием и физической расправой над родственниками, потребовали передачи 1 000 000 рублей. Подчинившись нападавшим, новокузнечане передали им более 100 000 рублей, пообещав отдать оставшуюся часть денег в ближайшие несколько дней.

Для задержания вымогателей сотрудники полиции провели комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий, и следующая встреча потерпевших с нападавшими прошла уже под контролем оперативников уголовного розыска. В результате полицейские задержали четверых подозреваемых, в том числе лидера организованной группы, которым оказался 31-летний индивидуальный предприниматель. Задержанные стали фигурантами уголовного дела, в отношении троих участников, в том числе организатора противоправной деятельности, по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлены еще трое участников ОПГ, которые впоследствии тоже были задержаны. Кроме того, выяснилось, что подозреваемые причастны к серии других преступлений, совершенных в Новокузнецке и Новокузнецком районе. В октябре 2014 года злоумышленники обворовали кабинет директора новокузнецкого магазина, похитив товары, компьютерную и другую технику на общую сумму около 30 000 рублей. В августе 2016 года подельники проникли в подвальное помещение многоквартирного дома, разобрали стену и попали в подсобное помещение управляющей компании, откуда забрали электроинструменты стоимостью около 70 000 рублей. Кроме того, в ноябре 2016 года участники преступной группы вскрыли гараж жителя поселка Староабашево Новокузнецкого района и похитили снегоход. Сумма ущерба составила около 240 000 рублей. В общей сложности следователем собраны доказательства совершения фигурантами 5 краж, 2 грабежей и вымогательства. Большую часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли в ходе проведенных обысков и вернули законным владельцам.

В настоящее время собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 15 лет лишения свободы.