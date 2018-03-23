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Курские полицейские вернули жителю Белгорода похищенный автомобиль
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Курские полицейские вернули жителю Белгорода похищенный автомобиль 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Одна из задач органов внутренних дел — обеспечение возмещения ущерба, нанесенного потерпевшим совершением преступления.
Очередной возвращение похищенного имущества произошло в Курске — вернули жителю Белгородской области похищенный прошлой осенью автомобиль. Машина не была оборудована сигнализацией, поэтому и была выбрана злоумышленниками.
Подозреваемые в серии хищений транспорта были установлены сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД в ходе спланированной специальной операции. Их задержали с поличным при попытке кражи очередной машины.
Подозреваемые специализировались на угоне автомобилей определённых марок, для дальнейшего их сбыта по запчастям.
В ходе проведения обыска в рамках расследования у подозреваемых были изъяты несколько автомобилей. Один из них был похищен у жителя г. Губкин Белгородской области. Транспорт они не успели сбыть и нанести технические повреждения.
Как пояснил владелец, сразу после возвращения машины, он займется обеспечением ее сохранности и установит противоугонный комплекс.
В настоящее время трое подозреваемых находятся в следственном изоляторе и ожидают приговора суда.
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