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Орловец пытался убежать от полиции с украденными стульями
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Орловец пытался убежать от полиции с украденными стульями 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Ночью 23 марта патруль вневедомственной охраны прибыл в бар «Оазис», которых находится на улице Комсомольской, по сигналу «тревожной кнопки».
Бармен заведения рассказал, что один из посетителей забрал три стула. Росгвардейцы начали поиски и приметили похитителя в одном из соседних дворов. Он пытался бежать, однако стулья не выпустил и был задержан.
«Оказалось, что молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности. Задержанный передан сотрудникам полиции», — сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Орловской области.
(Кадр из фильма «12 стульев»).
Сообщение Орловец пытался убежать от полиции с украденными стульями появились сначала на РИА 57.
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