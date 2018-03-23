Орловец пытался убежать от полиции с украденными стульями

Ночью 23 марта патруль вневедомственной охраны прибыл в бар «Оазис», которых находится на улице Комсомольской, по сигналу «тревожной кнопки».

Бармен заведения рассказал, что один из посетителей забрал три стула. Росгвардейцы начали поиски и приметили похитителя в одном из соседних дворов. Он пытался бежать, однако стулья не выпустил и был задержан.

«Оказалось, что молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности. Задержанный передан сотрудникам полиции», — сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Орловской области

(Кадр из фильма «12 стульев»).