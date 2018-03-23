Ещё
Задержанный в Сызрани браконьер оказался экс-инспектором рыбоохраны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанный в Сызрани браконьер оказался экс-инспектором рыбоохраны 

АиФ-Самара 37 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Сызрани выявили 63-летнего мужчину, у которого были изъяты многозаходные ловушки, являющиеся запрещенными орудиями лова, раки и рыба различных пород, сообщает Сызранский линейный отдел МВД России на транспорте.
Мужчина был задержан в ноябре 2017 года, Полицейским он пояснил, что ловушки, рыбу и раков нашел и собирался сообщить об этом в компетентные органы, однако не успел этого сделать.
По статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий» УК РФ было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования дела мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, свою вину не признавал, и, пытаясь избежать уголовной ответственности, на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов.
Однако, благодаря собранным доказательствам полицейским удалось подтвердить факт браконьерства. В марте 2018 года в судебном заседании мужчина признал свою вину. Решением суда подсудимый был оштрафован.
АиФ-Самара: последние новости
Таксист помог полиции задержать клиента, заплатившего за поездку наркотиком В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа 19-летний самарец в инете продал вместо металлоискателя уголь и гречку
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ386
Набиуллина взялась за пенсии80
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого70
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение