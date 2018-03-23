Задержанный в Сызрани браконьер оказался экс-инспектором рыбоохраны

Сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Сызрани выявили 63-летнего мужчину, у которого были изъяты многозаходные ловушки, являющиеся запрещенными орудиями лова, раки и рыба различных пород, сообщает Сызранский линейный отдел МВД России на транспорте.

Мужчина был задержан в ноябре 2017 года, Полицейским он пояснил, что ловушки, рыбу и раков нашел и собирался сообщить об этом в компетентные органы, однако не успел этого сделать.

По статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий» УК РФ было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования дела мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, свою вину не признавал, и, пытаясь избежать уголовной ответственности, на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов.

Однако, благодаря собранным доказательствам полицейским удалось подтвердить факт браконьерства. В марте 2018 года в судебном заседании мужчина признал свою вину. Решением суда подсудимый был оштрафован.