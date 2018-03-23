В Самарской области экс-инспектора рыбоохраны оштрафовали за незаконную ловлю раков

Сызрани осудили бывшего инспектора рыбоохраны. Его признали виновным в незаконной ловле раков. Об этом сообщили в Сызранском линейном отделе МВД на транспорте.

Полиция задержала 63-летнего жителя в прошлом году на Волге, напротив села Обшаровка. В его моторной лодке правоохранители обнаружили и изъяли семь многозаходных запрещенных ловушек, более 100 раков и различную рыбу.

— Задержанный пояснил, что ловушки, рыбу и раков он нашел и собирался сообщить в компетентные органы, но якобы не успел этого сделать, — пояснили правоохранители.

В отношении бывшего инспектора рыбоохраны возбудили уголовное дело. Подозреваемый свою вину не признавал до последнего и пытался избежать уголовной ответственности. Но во время судебного заседания экс-инспектор раскаялся. Теперь он обязан выплатить судебный штраф.