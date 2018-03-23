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В Самарской области экс-инспектора рыбоохраны оштрафовали за незаконную ловлю раков
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В Самарской области экс-инспектора рыбоохраны оштрафовали за незаконную ловлю раков 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Сызрани осудили бывшего инспектора рыбоохраны. Его признали виновным в незаконной ловле раков. Об этом сообщили в Сызранском линейном отделе МВД на транспорте.
Полиция задержала 63-летнего жителя в прошлом году на Волге, напротив села Обшаровка. В его моторной лодке правоохранители обнаружили и изъяли семь многозаходных запрещенных ловушек, более 100 раков и различную рыбу.
— Задержанный пояснил, что ловушки, рыбу и раков он нашел и собирался сообщить в компетентные органы, но якобы не успел этого сделать, — пояснили правоохранители.
В отношении бывшего инспектора рыбоохраны возбудили уголовное дело. Подозреваемый свою вину не признавал до последнего и пытался избежать уголовной ответственности. Но во время судебного заседания экс-инспектор раскаялся. Теперь он обязан выплатить судебный штраф.
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