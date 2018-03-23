Два пьяных архангелогородца избили полицейского в здании УМВД 

В Архангельске двое пьяных мужчин набросились на полицейского в здании УМВД, следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело.
Известно, что 9 января 2018 года утром в здание подразделения УМВД России по городу Архангельск сотрудники Росгвардии доставили подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, совершивших мелкое хулиганство в баре. Один из подозреваемых, желая избежать привлечения к административной ответственности, повалил на пол полицейского, а когда тому на помощь подоспел коллега, второй подозреваемый применил к нему физическую силу.