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Два пьяных архангелогородца избили полицейского в здании УМВД
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Два пьяных архангелогородца избили полицейского в здании УМВД 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске двое пьяных мужчин набросились на полицейского в здании УМВД, следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело.
Известно, что 9 января 2018 года утром в здание подразделения УМВД России по городу Архангельск сотрудники Росгвардии доставили подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, совершивших мелкое хулиганство в баре. Один из подозреваемых, желая избежать привлечения к административной ответственности, повалил на пол полицейского, а когда тому на помощь подоспел коллега, второй подозреваемый применил к нему физическую силу.
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