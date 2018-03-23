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Судебного пристава подозревают в попутке мошенничества в Аксае
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Судебного пристава подозревают в попутке мошенничества в Аксае 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Судебного пристава-исполнителя подозревают в попутке мошенничества в Аксае, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, подозреваемая ввела в заблуждение знакомого, сообщив о возможности решить вопрос о прекращении в отношении него исполнительного производства.
За свои услуги сотрудница ФССП потребовала за свои услуги 250 тысяч рублей.
Сообщается, что мужчина заявил о предложении подозреваемой в правоохранительные органы.
В настоящее время в отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
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