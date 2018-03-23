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В Тюмени пьяный дебошир с ножом в руках угрожал зарезать ребенка
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В Тюмени пьяный дебошир с ножом в руках угрожал зарезать ребенка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменская полиция сегодня, 23 марта, задержала пьяного дебошира, который ходил с ножом в районе дома №28 на улице Западносибирская. О том, что случилось сегодня рассказала жительница дома Надюшка Лымарь.
— Заходил к нам в дом и угрожал моему ребенку. Говорил, что если она не откроет дверь, то он сломает ее и зарежет. Потом приехали полицейские и взяли его. Дочь ужасно напугана. Мужчина оказался нашим соседом, которого мы никогда раньше не видели, — поделилась женщина.
В полиции Тюмени рассказали, что вызов к ним поступил в 16:27 и на место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы.
— Сообщение поступило в отдел полиции № 3 от жителя дома Западносибирской, 28. Сейчас мужчина 1959 года рождения задержан, — рассказала пресс-секретарь городского УМВД Мария Новопашина.
По предварительной версии, дебошир был пьян. Обстоятельства случившегося выясняются.
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