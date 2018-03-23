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Нилов предложил отменить статью Уголовного кодекса об угоне
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Нилов предложил отменить статью Уголовного кодекса об угоне 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Госдума может отменить статью 166 Уголовного кодекса. Соответствующий законопроект внёс в палату первый зампред думского Комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке отмечается, что статья 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» описывает субъективную сторону деяния в качестве определяющей состав преступления.
По словам Нилова, многие угонщики, задержанные правоохранителями до реализации похищенного транспорта, утверждают, что просто взяли его покататься. Поэтому суд нередко выносит приговор на основании статьи 166 УК.
При этом наказание за угон, предусмотренное статьёй 166, значительно мягче, чем наказание по статье 158 «Кража», хотя объективная сторона преступления не отличается, подчёркивает депутат.
«С целью избежания столь порочной практики законопроектом и предлагается признать утратившей силу статью 166 УК РФ, что означает осуждение совершивших угон автомобилей лиц в соответствии со статьей 158 УК РФ», — сказано в пояснительной записке к документу.
Также Нилов приводит статистику: в 2017 году в России было угнано 43 тысячи автомобилей, из которых 21 тысячу преступники «просто взяли покататься». Из 22,4 тысячи уголовных дел по статье 166 УК в 2017 году в суд было передано только 13 тысяч.
Кроме того, Нилов приводит постановление пленума Верховного суда от 27 декабря 2002 года №29, в котором указано, что тайным хищением имущества (кражей) нужно считать незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества или в их присутствии, но незаметно от них.
В документе подчёркивается, что в тех случаях, когда преступник полагает, что действует тайно, хотя это было не так, деяние также признаётся кражей.
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