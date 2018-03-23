В Самаре интернет-знакомый обокрал двух женщин 

В Самаре суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя, он проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу о краже. По информации ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник решил познакомиться в интернете с женщиной. На следующий день новая знакомая пригласила его на застолье, там же присутствовала подруга и приятели хозяйки квартиры. В какой-то момент новоиспеченный ухажер поспешно покинул вечеринку. Уже утром женщины обнаружили, что вместе с мужчиной пропали их мобильные телефоны. Сотрудники полиции оперативно вычислили преступника. Как оказалось, украденные гаджеты он сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Стоит отметить, что ранее самарец уже имел проблемы с законом. В этот раз мужчине повезло и он отделался условным наказанием сроком 1 год и 8 месяцев.