Сумку с мягкими игрушками украли у безработного на юге столицы

Утром 22 марта в полицию обратился 29-летний безработный житель столицы. «Мужчина заявил, что на Каширском шоссе, д. 108 кто-то тайно похитил у него сумку с одеждой и двумя мягкими игрушками. Материальный ущерб превысил 44 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о краже, устанавливается личность злоумышленника.