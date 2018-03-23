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Сумку с мягкими игрушками украли у безработного на юге столицы
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Сумку с мягкими игрушками украли у безработного на юге столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Орехово-Борисово Южное у мужчины похитили сумку с одеждой и мягкими игрушками, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Утром 22 марта в полицию обратился 29-летний безработный житель столицы. «Мужчина заявил, что на Каширском шоссе, д. 108 кто-то тайно похитил у него сумку с одеждой и двумя мягкими игрушками. Материальный ущерб превысил 44 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело о краже, устанавливается личность злоумышленника.
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