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Злоумышленники вымогали наркотики у супружеской пары в центре Москвы
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Злоумышленники вымогали наркотики у супружеской пары в центре Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Двое человек проникли в квартиру на улице Госпитальный Вал в столице, избили там мужа и жену и требовали у них наркотики, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 21 марта на службу «02» с номера «112» сообщили о посторонних в квартире по адресу: улица Госпитальный Вал, 5.
«Прибывшими на место сотрудниками ОУР ОМВД по указанному адресу были задержаны неработающие 1978 и 1983 годов рождения, которые 21 марта в 18:30, находясь на лестничной клетке по указанному адресу, путем свободного доступа проникли в квартиру, нанесли побои гражданину 1962 года рождения и его жене 1966 года рождения, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали наркотические средства», — говорится в сообщении.
Он добавил, что пострадавшая обращалась за помощью в медорганизацию. Ей поставили диагноз: ушиб мягких тканей головы и лица.
По словам собеседника агентства, по факту разбоя возбудили уголовное дело.
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