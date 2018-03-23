В САО будут судить семью, пытавшуюся сбыть запрещенные вещества на Ленинградском шоссе 

Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительниц города Чебоксары. Мать и дочь обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Как уточняется, в декабре 2017 года они, не успев сбыть гашиш, были задержаны полицией на Ленинградском шоссе.
Кроме того, ранее, 27 ноября 2017 года в Солнечногорском районе Московской области женщины незаконно приобрели через тайник-закладку более 597 граммов гашиша, расфасовали для удобства последующего сбыта и хранили в квартире в городе Долгопрудный.
Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей. (жм)