Заместитель руководителя Пижемского лесничества задержан при получении взятки

В отношении и.о. руководителя Пижемского лесничества Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет по Нижегородской области.

По версии следствия, подозреваемый предложил индивидуальному предпринимателю, занимающегося лесозаготовками, покровительство и помощь в оформлении необходимой рабочей документации. За свои услуг он потребовал 180 тысяч рублей. Сделка состоялась в рабочем кабинете подозреваемого в Тоншаевском районе 22 марта, здесь же и. о. руководителя лесничества был задержан правоохранительными органами

Мужчина не стал отрицать свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.