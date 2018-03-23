Заместитель руководителя Пижемского лесничества задержан при получении взятки 

В отношении и.о. руководителя Пижемского лесничества Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет по Нижегородской области.
По версии следствия, подозреваемый предложил индивидуальному предпринимателю, занимающегося лесозаготовками, покровительство и помощь в оформлении необходимой рабочей документации. За свои услуг он потребовал 180 тысяч рублей. Сделка состоялась в рабочем кабинете подозреваемого в Тоншаевском районе 22 марта, здесь же и. о. руководителя лесничества был задержан правоохранительными органами.
Мужчина не стал отрицать свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, суд отклонил апелляцию адвокатов Олега Сорокина.