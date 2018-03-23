Следователями МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном получении кредита

"По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем компании, организовала заключение кредитного договора между подконтрольным холдингу юридическим лицом и одним из кредитно-финансовых учреждений. При этом банку предоставили ложные сведения о финансовом положении заемщика. На основании вышеуказанного договора организации был выдан кредит в размере 150 миллионов рублей. С учетом возврата части денежных средств ущерб, причиненный банку, составил 75 миллионов рублей", — рассказала Ирина Волк.

Фигурантке, находящейся под домашним арестом, предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.