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Пенсионерка из Орла опознала подозреваемую из банды лже-газовиков
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Пенсионерка из Орла опознала подозреваемую из банды лже-газовиков 

РИА 57 34 минуты назад
Фото: РИА 57
Сотрудники полиции областного центра установили причастность 38-летней жительницы Орловской области к краже крупной суммы денег.
Потерпевшая опознала злоумышленницу, задержанную с подельниками, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, в Орле за несколько недель было зарегистрировано несколько краж из квартир горожан. Преступники проникали в дома орловцев под видом работников различных служб.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо подозреваемых, которые под видом сотрудников газовой службы похитили у пенсионерки 400 тысяч рублей и 100 долларов. Ими оказались 21-летний молодой человек и три женщины в возрасте от 27 до 38 лет. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по статье«Кража», а подозреваемые заключены под стражу.
Правоохранители установили причастность одной из задержанных — жительницы Шаблыкинского района к одной краже, совершенной в начале февраля этого года у 92-летней жительницы Орла. У пенсионерки подозреваемая похитила 94 тысячи рублей.
Потерпевшая опознала лже-газовщицу в одной из задержанных женщину. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.
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