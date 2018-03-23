Мошенник из Гусева обманул жителя Красноярска 

В Калининградской области задержал 31-летний житель Гусева, подозреваемый в мошенничестве на 7 тысяч рублей. Представившись продавцом компьютерного процессора, разместив соответствующее объявление на популярном сайте объявлений, мужчина нашел покупателя — жителя Красноярска, который не оплатил покупку, но товара так и не получил.
Как оказалось, для подозреваемого это был не первый обман, его уже уличили в причастности к двум аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.