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Мошенник из Гусева обманул жителя Красноярска
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Мошенник из Гусева обманул жителя Красноярска 

Мой Калининград 36 минут назад
Фото: Мой Калининград
В Калининградской области задержал 31-летний житель Гусева, подозреваемый в мошенничестве на 7 тысяч рублей. Представившись продавцом компьютерного процессора, разместив соответствующее объявление на популярном сайте объявлений, мужчина нашел покупателя — жителя Красноярска, который не оплатил покупку, но товара так и не получил.
Как оказалось, для подозреваемого это был не первый обман, его уже уличили в причастности к двум аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
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