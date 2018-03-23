Полицейские на Кронштадтском бульваре задержали мужчину с наркотиками

Жителя Подмосковья задержали на Кронштадском бульваре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили и изъяли два полимерных пакета с неизвестным веществом внутри и весы.

— Проведенное исследование показало, что часть изъятого материала содержит в себе психотропное вещество — амфетамин, общей массой более 27 граммов, — сообщил источник в УВД по САО. — Сотрудники полиции установили, что изъятое вещество предназначались для дальнейшего сбыта.

Следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. (то)