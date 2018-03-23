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Женщина, заморозившая пятерых младенцев, получила восемь лет
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Женщина, заморозившая пятерых младенцев, получила восемь лет 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Во французском городе Бордо вынесен приговор местной жительнице, которая с 2009 по 2015 годы убила пять своих новорожденных детей. Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы, хотя прокуратура просила 12 лет заключения.
Об убийствах стало известно, когда в 2015 году муж женщины обнаружил в сумке-холодильнике в своем доме тело младенца. Он вызвал полицейских, которые нашли в морозилке тела еще четырех новорожденных детей. После проведения экспертиз специалисты пришли к выводу, что все они родились на свет живыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. При этом у  К моменту вынесения приговора обвиняемая уже отбыла три года предварительного заключения, поэтому вскоре она сможет претендовать на досрочное освобождение. В таком случае женщина будет находиться под социально-судебным наблюдением в течение пяти лет.
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