Полиция задержала челябинца обстрелявшего машину «скорой помощи»

городе Челябинске неустановленные лица причинили повреждения автомобилю бригады скорой помощи, находившейся на вызове в Калининском районе. По данному факту в отделе дознания ОП «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района, который пояснил, что находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. В результате, в служебном транспортном средстве было повреждено стекло автомобильного люка», -сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время молодой человек находится в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску. Стражами порядка пневматическое оружие изъято.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.