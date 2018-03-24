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Полиция задержала челябинца обстрелявшего машину «скорой помощи»
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Полиция задержала челябинца обстрелявшего машину «скорой помощи» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В городе Челябинске неустановленные лица причинили повреждения автомобилю бригады скорой помощи, находившейся на вызове в Калининском районе. По данному факту в отделе дознания ОП «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
«В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции по «горячим следам» задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района, который пояснил, что находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. В результате, в служебном транспортном средстве было повреждено стекло автомобильного люка», -сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время молодой человек находится в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску. Стражами порядка пневматическое оружие изъято.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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