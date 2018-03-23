В Аксайском районе судебный попалась за мошенничестве 

Аксайским районным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Аксайского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, судебный пристав-исполнитель, используя свое служебное положение, ввела в заблуждение своего знакомого относительно своих возможностей решить вопрос о прекращении исполнительного производства в отношении него. В ходе дальнейших переговоров, она потребовала за свои услуги передачи денежных средств в сумме 250 тысяч рублей и сообщила, что деньги необходимо передать в условленном месте. Осознав противоправность действий пристава-исполнителя, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. В ходе проведенных следователями следственного отдела совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Аксайскому району следственных действий и оперативных мероприятий преступная деятельность подозреваемой была пресечена. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.