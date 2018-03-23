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СК изучает информацию об издевательствах над нижегородским школьником
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СК изучает информацию об издевательствах над нижегородским школьником 

АиФ Нижний Новгород 41 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Следственный комитет изучает информацию о жестоком избиении нижегородского школьника.
Сообщение об издевательстве над 15-летним школьником появилось в социальных сетях 23 марта.
Известно, что пострадавший ребенок проживает на территории Ленинского района Нижнего Новгорода.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области организована доследственная проверка», — подтвердили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности инцидента уточняются.
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