СК изучает информацию об издевательствах над нижегородским школьником 

Следственный комитет изучает информацию о жестоком избиении нижегородского школьника.
Сообщение об издевательстве над 15-летним школьником появилось в социальных сетях 23 марта.
Известно, что пострадавший ребенок проживает на территории Ленинского района Нижнего Новгорода.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области организована доследственная проверка», — подтвердили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности инцидента уточняются.