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Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге
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Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности.
В ходе расследования установлена противоправная схема данной деятельности. В период с 2013 года по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Денежные средства физических и юридических лиц, покупавших товар, они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия.
Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы.
Участники организованной группы за время своей противоправной деятельности извлекли доход более чем 77 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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