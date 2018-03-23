Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге

В ходе расследования установлена противоправная схема данной деятельности. В период с 2013 года по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Денежные средства физических и юридических лиц, покупавших товар, они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия.

Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы.

Участники организованной группы за время своей противоправной деятельности извлекли доход более чем 77 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.