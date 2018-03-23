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В Башкирии осудят мужчину, признавшегося в убийстве и сожжении тела подруги
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В Башкирии осудят мужчину, признавшегося в убийстве и сожжении тела подруги 

АиФ-Уфа 54 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего жителя Стерлитамака в убийстве, сообщает пресс-служба следкома республики.
Напомним, утром 7 августа 2016 года 56-летний мужчина забрал бывшую сожительницу из ночного клуба, и они выехали на берег реки Дёма в Альшеевском районе. 37-летняя женщина выпивала, а мужчина рыбачил с обрывистого берега. Обвиняемый грубо предупредил её, что она может упасть. Женщина черенком от лопаты ударила его по голове несколько раз, в ответ и он её ударил, потерпевшая упала. Экс-сожитель надавил ей на шею предплечьем и удерживал, пока не задушил. Злоумышленник, испугавшись ответственности, в багажнике автомобиля вывез тело в поле и спрятал в стог, а стог поджег. На допросе обвиняемый сказал следователю, что добровольно сообщил о случившемся из-за того, что убитая снилась ему каждую ночь.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинением находится в суде. Назначен день судебного заседания.
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