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В Красноярском крае полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве
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В Красноярском крае полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Сотрудниками МО МВД России «Минусинский» возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве.
В феврале в дежурную часть полиции поступило заявление от 52-летнего жителя города Минусинска о том, что неустановленное лицо пыталось совершить хищение его денежных средств. Как установили полицейские, на телефон заявителя поступил звонок от мужчины, который представился его сыном и сообщил о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело и для прекращения расследования необходимо перевести 100 тысяч рублей на указанный счет. Потерпевший незамедлительно перезвонил на телефон своего родственника и, удостоверившись, что ему не требуется какая-либо помощь, обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении за аналогичные преступления.
Следователями МО МВД России «Минусинский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
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