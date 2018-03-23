В Красноярском крае полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве

Сотрудниками МО МВД России «Минусинский» возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в телефонном мошенничестве.

В феврале в дежурную часть полиции поступило заявление от 52-летнего жителя города Минусинска о том, что неустановленное лицо пыталось совершить хищение его денежных средств. Как установили полицейские, на телефон заявителя поступил звонок от мужчины, который представился его сыном и сообщил о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело и для прекращения расследования необходимо перевести 100 тысяч рублей на указанный счет. Потерпевший незамедлительно перезвонил на телефон своего родственника и, удостоверившись, что ему не требуется какая-либо помощь, обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении за аналогичные преступления.