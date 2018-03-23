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В Саратове участника покушения на правоохранителей поместили под арест
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В Саратове участника покушения на правоохранителей поместили под арест 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Волжский районный суд Саратова сегодня посадили под арест 31-летнего подозреваемого в покушении на убийство правоохранителей.
Преступление было совершено в 10 километрах от села Красный Яр Энгельсского района 21 марта. От рук неизвестных бандитов пострадали полицейский и росгвардеец. Было заведено уголовное дело по статьям — «покушение на убийство» и «незаконное хранение оружия». Не исключено, что два задержанных ранее мужчин могут иметь отношение к заказным убийствам саратовского предпринимателя Джейхуна Джафарова. Один из задержанных сегодня отправился на 2 месяца под арест по ходатайству следователя.
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