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В Кузбассе вынесен приговор студенту-наркозакладчику
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В Кузбассе вынесен приговор студенту-наркозакладчику 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Центральный районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Осенью прошлого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Кемерово в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали наркозакладчика. Злоумышленником оказался студент одного из кемеровских колледжей. При личном досмотре полицейские изъяли у него 18 свертков с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что это синтетическая «соль» общей массой около 20 граммов, что является крупным размером. Задержанный стал фигурантом уголовного дела.
В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база. Установлено, что студент разместил в социальной сети объявление о поисках работы и вскоре получил предложение распространять бесконтактным способом наркотики. Согласившись с предложенными условиями и инструкциями, он стал делать закладки с запрещенным веществом, однако был задержан стражами порядка с поличным.
Суд, изучив собранные следствием материалы, признал фигуранта виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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