В Кузбассе вынесен приговор студенту-наркозакладчику

Центральный районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Осенью прошлого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по г. Кемерово в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали наркозакладчика. Злоумышленником оказался студент одного из кемеровских колледжей. При личном досмотре полицейские изъяли у него 18 свертков с наркотическим веществом. Проведенное исследование показало, что это синтетическая «соль» общей массой около 20 граммов, что является крупным размером. Задержанный стал фигурантом уголовного дела.

В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база. Установлено, что студент разместил в социальной сети объявление о поисках работы и вскоре получил предложение распространять бесконтактным способом наркотики. Согласившись с предложенными условиями и инструкциями, он стал делать закладки с запрещенным веществом, однако был задержан стражами порядка с поличным.