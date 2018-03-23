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В Нефтеюганске хакеры и сотрудник налоговой похитили 120 млн рублей
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В Нефтеюганске хакеры и сотрудник налоговой похитили 120 млн рублей 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
Нефтеюганская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, похитившей денежные средства на сумму свыше 120 млнрублей.
Следствием установлено, что трое жителей Нефтеюганска и бывший сотрудник налоговой службы объединились в организованную преступную группу для получения незаконной прибыли от руководителей предприятий, являющихся налогоплательщиками и не желающими производить в установленном законом порядке обязательные платежи по налогам и сборам.
«Организатор — бывший житель Нефтеюганска, обладая специальными познаниями в сфере компьютерных технологий и работы в базе данных Федеральной налоговой службы России, он разработал и внедрил специальную схему совершения преступления, взяв в сообщники сотрудника налоговой службы, который предоставил пароли для входа в систему и информацию о должниках. Еще два соучастника встречались с предпринимателями и предлагали им закрыть долг по налогам за часть суммы задолженности. Группа действовала 4 года, похитив у государства налогов на 120 млн рублей», — рассказала Старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.
Сам организатор ОПГ уже проживал в Московской области, на часть похищенных средств — 9 млн рублей, он погасил ипотечный кредит за квартиру в Подмосковье.
В настоящее время обвиняемые, а также предприниматели, который воспользовались этой преступной схемой для ухода от налогов, возместили ущерб на сумму свыше 70 млн рублей.
Налоговая служба обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемых оставшейся части ущерба.
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