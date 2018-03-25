В Кирове мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку в салоне своей машины: возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Преступление было совершено 22 марта между 16 и 17 часами в Ленинском районе города Кирова, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 17-летняя девушка самостоятельно села в машину незнакомого мужчины.

«Сотрудники СУ СК РФ по Кировской области незамедлительно возбудили уголовное дело, провели комплекс необходимых следственных действия. Были произведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых личность подозреваемого была установлена, в настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Очевидцы отмечают, что подозреваемый ездил на Chevrolet и посадил девушку в салон в районе перекрёстка улиц Щорса и Ульяновской.

Фото — nevsedoma.com