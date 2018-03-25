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В Кирове мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку в салоне своей машины: возбуждено уголовное дело
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В Кирове мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку в салоне своей машины: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 36 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.
Преступление было совершено 22 марта между 16 и 17 часами в Ленинском районе города Кирова, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, 17-летняя девушка самостоятельно села в машину незнакомого мужчины.
«Сотрудники СУ СК РФ по Кировской области незамедлительно возбудили уголовное дело, провели комплекс необходимых следственных действия. Были произведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых личность подозреваемого была установлена, в настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.
Очевидцы отмечают, что подозреваемый ездил на Chevrolet и посадил девушку в салон в районе перекрёстка улиц Щорса и Ульяновской.
Фото — nevsedoma.com
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