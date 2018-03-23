СК раскрыл подробности по делу об избиении инвалида под Владимиром

Представитель следственного управления уточнила РИА Новости, что всего в инциденте принимали участие более десяти человек, следователи продолжают устанавливать их личности. Активных участников драки и их родителей уже допросили. Допрос потерпевшего, который является инвалидом с детства, по рекомендации врачей отложен, отмечает следствие.

"По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали четверо несовершеннолетних подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний парень. Степень и роль каждого из участников совершенного преступления устанавливается более детально, после чего будут приняты решения по определению их процессуального статуса", — говорится в сообщении СК.

Сообщается, что в пятницу по инициативе СК РФ проведено экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области. «Перед участниками заседания поставлена главная цель — выявить реальные обстоятельства и причины, способствовавшие совершенному преступлению, принять необходимые меры по их недопущению впредь», — информирует ведомство.

Видео избиения группой молодых людей подростка появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. По информации из соцсетей, инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. После избиения у подростка сильное сотрясение мозга, сломаны нос и рука. Управление МВД по региону начало проверку происшествия, все участники инцидента установлены. По данным следствия, которое намерено забрать у полиции материалы проверки, 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит вечером 20 марта. Прокуратура также начала проверку по факту жестокого избиения.

Как сообщалось ранее, 20 марта в 22.10 (мск) в дежурную часть полиции позвонила женщина, сообщившая об избиении ее внука. Информация зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях. На следующий день в больницу за медицинской помощью обратился подросток 2004 года рождения с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». По факту избиения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».