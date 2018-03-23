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СК проконтролирует дело об избиении инвалида под Владимиром
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СК проконтролирует дело об избиении инвалида под Владимиром 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центральный аппарат СК России проконтролирует ход и результаты расследования дела по факту жестокого избиения мальчика-инвалида во Владимирской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В целях объективности и полноты расследования уголовного дела и устранения причин и условий, приведших к тяжелым последствиям для ребенка-инвалида, следствием осуществляется взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и структурами. При поступлении от них информации, относящейся к компетенции СК России, незамедлительно будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении.
Видео избиения группой молодых людей подростка появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. По информации из соцсетей, инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. После избиения у подростка сильное сотрясение мозга, сломаны нос и рука. Управление МВД по региону начало проверку происшествия, все участники инцидента установлены. По данным следствия, которое намерено забрать у полиции материалы проверки, 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит вечером 20 марта. Прокуратура также начала проверку по факту жестокого избиения.
Как сообщалось ранее, 20 марта в 22.10 (мск) в дежурную часть полиции позвонила женщина, сообщившая об избиении ее внука. Информация зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях. На следующий день в больницу за медицинской помощью обратился подросток 2004 года рождения с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». По факту избиения несовершеннолетнего следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
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