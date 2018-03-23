На Ставрополье задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице

По данным СК, на одном из региональных телеканалов в эфир вышел сюжет о том, что в городе Лермонтове обнаженный мужчина на внедорожнике предлагал школьницам сесть в автомобиль и проехать вместе с ним.

"По подозрению в совершении этого преступления задержан местный житель 1977 года рождения. По версии следствия, 22 марта текущего года он, управляя автомобилем УАЗ «Патриот», встретил возле одной из школ в городе Лермонтове 8-летнююю девочку, открыл водительскую дверь и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «насильственные действия сексуального характера».

"В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования к работе подключены квалифицированные педагоги и психологи для оказания необходимой помощи пострадавшей девочке", — отметили в ведомстве.